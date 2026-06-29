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        Kuru kayısı ihracatı ağustosta başlayacak

        Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde tesciliyle "Dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da kayısı hasadı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Kuru kayısı ihracatı ağustosta başlayacak

        Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde tesciliyle "Dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da kayısı hasadı sürüyor.

        Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Kale ilçesi Meydancık Mahallesi'nde kayısı hasadı yapan üreticileri ziyaret etti.


        Özcan, gazetecilere, 2025 yılı nisan ayında yaşanan zirai donun olumsuz etkilerini kaldırmak için yoğun mesai harcandığını ifade etti.

        Kayısıdaki hasadın birkaç gün önce başladığını anımsatan Özcan, "Çok mutluyuz. Şu anda Malatya'mızın Kale ilçesi Meydancık Mahallesi'nde bir taraftan üreticimiz, bir taraftan onların çalışma arkadaşları, ihracatçılarımız hummalı bir çalışma yürüyor. Buradan fabrikalara ve işletmelere taşınan ürünler de orada ihracata hazırlanıyor." dedi.

        Özcan, soğuk zincirle dünyanın dört bir yanına artık yaş kayısı ihracatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bu yıl her bölgede hasat yapılmasını umut ettiklerini anlatan Özcan, yakın zamanda kuru kayısıda da hasadın tamamlanacağını ve ağustos ayında kuru kayısı ihracatını da başlatmış olacaklarını dile getirerek, "Hem kuru kayısı ihracatında hem yaş kayısı ihracatında bu yıl çok yüksek miktarda bir ekonomik gelir elde edeceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

        İhracatçı Ali Deniz Vural ise üreticiden aldıkları yaş kayısıları Almanya, Hollanda ve Fransa'ya ihraç ettiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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