Malatya 28. Kayısı Festivali ve Fuarı, 17-21 Temmuz'da gerçekleştirilecek

Malatya'da 17-21 Temmuz'da düzenlenecek 28. Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı'nın hazırlıkları başladı.



Malatya Valisi Seddar Yavuz, festivalin tanıtımına ilişkin 100. Yıl Kent Parkı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kayısı üreticilerine bereketli bir hasat sezonu dileyerek Malatya kayısısının dünya kuru kayısı üretimi ve ihracatındaki lider konumuyla kentin en önemli marka değeri olduğunu söyledi.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Malatya'da yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğünü belirten Yavuz, festivalin üretimin güçlendirilmesi, ticari hayatın canlandırılması ve kentin tanıtımına katkı sağlamasının amaçlandığını ifade etti.



Festival kapsamında geçmiş yıllarda önemli bir marka değeri oluşturan fuar organizasyonunun yeniden düzenleneceğini dile getiren Yavuz, ulusal ve uluslararası firmaların fuar alanında bir araya geleceğini kaydetti.



Festival boyunca açılış töreni, kortej yürüyüşü, “İlmek İlmek Malatya” sergisi, en iyi yaş kayısı ve kayısı lezzetleri yarışmaları, gastronomi söyleşileri, geleneksel cirit gösterisi, çocuk etkinlikleri ve konserler düzenleneceğini belirten Yavuz, organizasyonun her yaştan vatandaşa hitap edecek zengin bir içerikle gerçekleştirileceğini kaydetti.



Yavuz, "28. Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı yalnızca kayısının tanıtıldığı bir organizasyon değil, Malatya'nın üretim kültürünü, ticaretini, turizm potansiyelini ve köklü medeniyet birikimini geleceğe taşıyan önemli bir buluşma olacaktır." dedi.



Kayısı rekoltesine ilişkin soruyu yanıtlayan Yavuz, bu yıl dünya pazarındaki payı koruyacak düzeyde ürün beklendiğini, ancak geçen yılki don olayının üretimde bir miktar azalmaya yol açabileceğini aktardı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de Malatya'nın dünya kuru kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 75'ini karşıladığını belirterek, festivalin üreticilerin emeğinin tanıtılmasına ve kent ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.



Fuar alanında kurulacak stantlarla esnaf, sanatkar ve girişimcilerin destekleneceğini belirten Er, festival kapsamında Elif Buse Doğan, Yavuz Bingöl ve Mehmet Erdem'in yanı sıra Malatyalı yerel sanatçıların da konser vereceğini söyledi.



Festivalin Malatya'nın yeniden ayağa kalkma iradesini yansıttığını ifade eden Er, tüm vatandaşları ve yurt dışından gelecek misafirleri festivale davet etti.

