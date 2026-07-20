Malatya Valisi Yavuz'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü mesajı
Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Yavuz, mesajında, harekatın Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenliğini sağlayan tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
Yavuz, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan haklarını kararlılıkla kullandığı harekatın adaya barış ve huzur getirdiğini ifade ederek, milli birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkati çekti.
Mesajında şehitleri rahmetle anan Yavuz, hayatta olan gazilere sağlık ve esenlik dileğinde bulundu.
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