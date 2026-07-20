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        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya Valisi Yavuz'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü mesajı

        Malatya Valisi Yavuz'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü mesajı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Malatya Valisi Yavuz'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü mesajı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Yavuz, mesajında, harekatın Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenliğini sağlayan tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

        Yavuz, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan haklarını kararlılıkla kullandığı harekatın adaya barış ve huzur getirdiğini ifade ederek, milli birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkati çekti.

        Mesajında şehitleri rahmetle anan Yavuz, hayatta olan gazilere sağlık ve esenlik dileğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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