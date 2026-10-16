Malatya ve Siirt'te yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka hesaplarını kullandırdığı tespit edilen 6 şüpheliye ait hesaplarda toplam 165 milyon liralık para hareketi belirledi.

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