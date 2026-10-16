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        Malatya ve Siirt'te yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Malatya ve Siirt'te düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 19:59 Güncelleme:
        Malatya ve Siirt'te yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Malatya ve Siirt'te düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka hesaplarını kullandırdığı tespit edilen 6 şüpheliye ait hesaplarda toplam 165 milyon liralık para hareketi belirledi.

        Malatya ve Siirt'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı, 12 dijital materyal ele geçirildi.

        Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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