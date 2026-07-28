Malatya'da 1 kilo 769 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Malatya'da 1 kilo 769 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da 1 kilo 769 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, MAŞTİ Otogarı'nda şüphe üzerine durdurdukları 1 kişinin üzerinde arama yaptı.
Aramada, 1 kilo 769 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.