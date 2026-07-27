Malatya'da 11 bin ton kapasiteli lisanslı depolar kayısı üreticilerini bekliyor

Kayısı hasadının yüksek rakımlı bölgeler dışında büyük ölçüde tamamlandığı Malatya'da, toplam 11 bin ton kapasiteli lisanslı depolar üreticilerin hizmetine hazır bekliyor.



Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, basın mensuplarıyla birlikte 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kuru kayısı lisanslı deposunda incelemelerde bulundu.



Burada açıklama yapan Özcan, temmuz ayı başında başlayan kayısı hasadının yüksek rakımlı bölgelerde ağustos ayının sonuna kadar süreceğini aktardı.



Bazı üreticilerin ürünlerini yaş olarak ihraç ettiğini, bazılarının ise kurutarak depolamaya başladığını belirten Özcan, lisanslı depoların üreticilere önemli avantajlar sunduğunu ifade etti.



Üreticilere lisanslı depolardan en üst düzeyde yararlanma çağrısında bulunan Özcan, Malatya'da biri 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 bin ton, diğeri ise Yaka Mahallesi'nde 5 bin ton kapasiteli olmak üzere iki kuru kayısı lisanslı deposunun bulunduğunu kaydetti.



Depoların, üreticilerin ürünlerini sağlıklı koşullarda muhafaza etmelerine, satış zamanlamasını doğru belirlemelerine ve ürünlerini güvenle saklamalarına imkan sağladığını vurgulayan Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Malatya'da üreticinin ürününü muhafaza etmesi, satış zamanlamasına ilişkin kararını daha sağlıklı verebilmesi ve her açıdan korunması amacıyla bu lisanslı depolar inşa edildi. Dolayısıyla üreticilere bu depoları en üst düzeyde kullanmalarını tavsiye ediyoruz."



Lisanslı depoların tam iklimlendirme sistemine sahip modern tesisler olduğunu aktaran Özcan, laboratuvar analizlerinden geçen ve Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) sistemine uygun ürünlerin depolanması halinde üreticilerin devlet desteklerinden de yararlanabildiğini söyledi.



Her iki depoda 2020 yılından bu yana toplam 20 bin tonun üzerinde ürün sirkülasyonunun gerçekleştiğini dile getiren Özcan, lisanslı depoların öneminin geçen yıl yaşanan zirai donun ardından daha iyi anlaşıldığını ifade etti.



Özcan, "2025 yılında yaşadığımız zirai don nedeniyle mahsulün tamamını kaybettik. Buna rağmen 2024 yılında lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünler sayesinde 2025 yılının 1 Ağustos'u itibarıyla 250 milyon dolar gelir elde ettik. Bir taraftan bakanlığın sağladığı desteklerden faydalanabilmek, diğer taraftan da ürünü en sağlıklı koşullarda muhafaza edebilmek için lisanslı depolarımız büyük önem taşıyor." dedi.

