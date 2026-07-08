Malatya'da 2 kilo 29 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi
Malatya'da 2 kilo 29 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 08.07.2026 - 13:26 Güncelleme:
Malatya'da 2 kilo 29 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Ankara yolu uygulama noktasında durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Aramada, 2 kilo 29 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ