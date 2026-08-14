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        Malatya'da 3 katlı metruk bina iş makinesiyle yıkıldı

        Malatya'da Yeşilyurt Belediyesince üç katlı metruk binanın yıkımı iş makinesiyle gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Malatya'da 3 katlı metruk bina iş makinesiyle yıkıldı

        Malatya'da Yeşilyurt Belediyesince üç katlı metruk binanın yıkımı iş makinesiyle gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelinde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan metruk yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda İnönü Mahallesi Terminal Caddesi’ndeki üç katlı metruk evin yıkım çalışması öncesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri bina çevresinde gerekli güvenlik önlemleri aldı.

        Yıkım süresince çevredeki vatandaşların güvenli şekilde geçiş yapabilmesi için gerekli tedbirleri uyguladı.

        Bölgedeki molozlar da temizlenerek çevre güvenli ve düzenli hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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