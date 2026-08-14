Malatya'da 3 katlı metruk bina iş makinesiyle yıkıldı
Malatya'da Yeşilyurt Belediyesince üç katlı metruk binanın yıkımı iş makinesiyle gerçekleştirildi.
Malatya'da Yeşilyurt Belediyesince üç katlı metruk binanın yıkımı iş makinesiyle gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelinde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan metruk yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda İnönü Mahallesi Terminal Caddesi’ndeki üç katlı metruk evin yıkım çalışması öncesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri bina çevresinde gerekli güvenlik önlemleri aldı.
Yıkım süresince çevredeki vatandaşların güvenli şekilde geçiş yapabilmesi için gerekli tedbirleri uyguladı.
Bölgedeki molozlar da temizlenerek çevre güvenli ve düzenli hale geldi.
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