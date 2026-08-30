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        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da 9. Uluslararası Altın Kayısı Açık Satranç Turnuvası sona erdi

        Malatya'da 9. Uluslararası Altın Kayısı Açık Satranç Turnuvası sona erdi

        Malatya'da 17 ülkeden sporcuların katıldığı 9. Uluslararası Altın Kayısı Açık Satranç Turnuvası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Malatya'da 9. Uluslararası Altın Kayısı Açık Satranç Turnuvası sona erdi

        Malatya'da 17 ülkeden sporcuların katıldığı 9. Uluslararası Altın Kayısı Açık Satranç Turnuvası tamamlandı.

        Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen turnuva, Sanat Merkezi Fuaye Salonu'nda yapıldı.

        17 ülkeden 625 sporcunun yarıştığı turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Organizasyonda dereceye giren sporcular şunlar:

        A kategorisi: 1. CM Arshia Alaghehmand, 2. IM Agha Bala Amirrez Pour, 3. Ali Zeynali

        B kategorisi: 1. Hüseyin Ganbarli, 2. Cem Uğur, 3. Ağdar Alak

        C kategorisi: 1. Arda Alkan, 2. Muhammed Şengül, 3. Mustafa Baysaloğlu

        8 yaş: 1. Miran Erdem, 2. Ali Yuşa Çibik, 3. Halima Bayyan Tekay

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        10 yaş: 1. Elyasa Talha Seçgin, 2. Yusuf Rezan Ari, 3. Zeynap Ela Kösem

        12 yaş: 1. Melih Zontul, 2. Ali Çınar Bak, 3. Ali Tuna Çıkan

        Dereceye giren sporculara ödülleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Beytur, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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