Malatya'da 9. Uluslararası Altın Kayısı Açık Satranç Turnuvası sona erdi
Malatya'da 17 ülkeden sporcuların katıldığı 9. Uluslararası Altın Kayısı Açık Satranç Turnuvası tamamlandı.
Malatya'da 17 ülkeden sporcuların katıldığı 9. Uluslararası Altın Kayısı Açık Satranç Turnuvası tamamlandı.
Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen turnuva, Sanat Merkezi Fuaye Salonu'nda yapıldı.
17 ülkeden 625 sporcunun yarıştığı turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi.
Organizasyonda dereceye giren sporcular şunlar:
A kategorisi: 1. CM Arshia Alaghehmand, 2. IM Agha Bala Amirrez Pour, 3. Ali Zeynali
B kategorisi: 1. Hüseyin Ganbarli, 2. Cem Uğur, 3. Ağdar Alak
C kategorisi: 1. Arda Alkan, 2. Muhammed Şengül, 3. Mustafa Baysaloğlu
8 yaş: 1. Miran Erdem, 2. Ali Yuşa Çibik, 3. Halima Bayyan Tekay
10 yaş: 1. Elyasa Talha Seçgin, 2. Yusuf Rezan Ari, 3. Zeynap Ela Kösem
12 yaş: 1. Melih Zontul, 2. Ali Çınar Bak, 3. Ali Tuna Çıkan
Dereceye giren sporculara ödülleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Beytur, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
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