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        Malatya'da askeri helikopter kalp krizi geçiren kişi için havalandı

        Malatya'da askeri helikopter mantar topladığı esnada kalp krizi geçiren kişi için havalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 18:03 Güncelleme:
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        Malatya'da askeri helikopter kalp krizi geçiren kişi için havalandı

        Malatya'da askeri helikopter mantar topladığı esnada kalp krizi geçiren kişi için havalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi'nde mantar toplamak için araziye çıkan Selim Kaygusuz'un kalp krizi geçirdiğini öğrenen İrfan Kaygusuz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

        Kalp krizi geçiren Kaygusuz'un bulunduğu arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle AFAD ve UMKE tarafından 2. Ordu Komutanlığından askeri helikopter talebinde bulunuldu.

        Askeri helikopterle kurtarılan Kaygusuz, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaygusuz'un hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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