Malatya'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Malatya'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Emrah Ertan (27) idaresindeki 44 AIL 998 plakalı motosiklet, İnönü Mahallesi Buhara Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ertan, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emrah Ertan, hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan Emrah Ertan'ın, 2012 yılında Doğu Akdeniz'de düşürülen Türk askeri uçağının pilotlarından Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan'ın kardeşi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.