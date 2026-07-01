Malatya'da barakada çıkan yangın söndürüldü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yanan baraka kullanılamaz hale geldi. Günedoğru Mahallesi'nde Hanifi Akbaş, deprem sonrası yaptığı barakada süt ısıtmak üzere sobayı yaktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede barakayı sardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında barakanın yanındaki ahırda bulunan 40 küçükbaş hayvan, Günedoğru Mahalle Muhtarı Münir Akbaş ve mahalle sakinlerinin desteğiyle dışarı çıkarılarak kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürülürken, baraka kullanılamaz hale geldi. Yangını söndürme çalışmalarına Doğanşehir Belediyesi ekipleri de iş makineleriyle destek verdi.

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