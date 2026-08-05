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        Malatya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.  

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 17:55 Güncelleme:
        Malatya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.  


        Yediyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 


        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 


        Orman İşletme Müdürlüğü 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 16 personelle Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 6 araç, su tankeri, 3 iş makinesi ve 25 personelle yangına müdahale ediyor. 

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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