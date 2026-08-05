Malatya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Yediyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Orman İşletme Müdürlüğü 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 16 personelle Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 6 araç, su tankeri, 3 iş makinesi ve 25 personelle yangına müdahale ediyor.
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