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        Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 08:16 Güncelleme:
        Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

        Bostanbaşı Mahallesi'nde Atakan Gür (25) ve B.Ş. ile husumetli oldukları H.C.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Silahla yaralanan Atakan Gür, ambulansla kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerinin gözaltına aldığı H.C.K'nin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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