Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. Bostanbaşı Mahallesi'nde Atakan Gür (25) ve B.Ş. ile husumetli oldukları H.C.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahla yaralanan Atakan Gür, ambulansla kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı H.C.K'nin işlemleri sürüyor.

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