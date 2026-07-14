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        Malatya'da deprem sonrası 1600 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında kentte toplam 1600 iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 17:09 Güncelleme:
        Malatya'da deprem sonrası 1600 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında kentte toplam 1600 iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini bildirdi.

        Yavuz, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2026 yılında kamu kurumları ve belediyeler tarafından yürütülen 671 projeden 62'sinin tamamlandığını, 16 Nisan'dan bu yana ise 108 yeni yatırımın programa alındığını söyledi.

        Kentte yürütülen kamu yatırımlarının toplam büyüklüğünün 122 milyar 550 milyon liraya ulaştığını belirten Yavuz, bu projeler için 2026 yılında ayrılan ödeneğin ise 37 milyar 683 milyon lira olduğunu ifade etti.

        Deprem sonrası Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılması için devletin tüm kurumlarıyla yoğun bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, AFAD ve diğer kurumların koordinasyonuyla önemli mesafe kat edildiğini kaydetti.

        Kentte normalleşme sürecine girildiğini vurgulayan Yavuz, şunları söyledi:

        "Sanayi bölgelerinde şu ana kadar 900 iş yerini teslim ettik. Toplamda ise 1600 iş yerini hak sahiplerine teslim etmiş bulunuyoruz. Ayrıca 2600 iş yerinin de teslim sürecini başlattık. Hak sahiplerimizden anahtarlarını bir an önce teslim almalarını bekliyoruz. Konteyner kentler ve ticari konteyner alanları da planlanan süreç içerisinde şehir gündeminden çıkacak."

        Depremin ilk döneminde ağır hasarlı rezerv alanlarda yürütülen çalışmalara da değinen Yavuz, 69 rezerv alanda yaklaşık 400 hektarlık alanın kısa sürede boşaltıldığını belirtti.

        Malatya'nın artık yeniden kalkınma dönemine geçtiğini ifade eden Yavuz, "Bugünden sonra turizmi, ticareti, sanayiyi, üretimi, istihdamı ve ihracatı konuşacağız. Daha temiz, daha huzurlu ve daha güçlü bir Malatya'yı hep birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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