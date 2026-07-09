Malatya'da depremde 7 kişinin öldüğü otele ilişkin davanın duruşmasına devam edildi

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan ve 3'ü çocuk 7 kişinin öldüğü Beydağı Otel'e ilişkin davada 5 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.



1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.



Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun henüz dosyaya ulaşmadığını belirterek duruşmayı 3 Kasım'a erteledi.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat depremlerinde yıkılan, 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği Beydağı Otel'e ilişkin 5 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

