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        Malatya'da depremde yıkılan Hayat Sitesi A Blok'a ilişkin dava sürdü

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde 16 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı Hayat Sitesi A Blok'un yıkılmasına ilişkin 5 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 17:17 Güncelleme:
        Malatya'da depremde yıkılan Hayat Sitesi A Blok'a ilişkin dava sürdü

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde 16 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı Hayat Sitesi A Blok'un yıkılmasına ilişkin 5 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde bulunan Hayat Sitesi A Blok'un yıkılmasına ilişkin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı.

        Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 6 Ekim'e erteledi.

        Bu arada önceki duruşmada savcı esasa ilişkin mütalaasını sunmuş ve sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etmişti.

        Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, M.K.B, M.T, H.K. ile dönemin belediye görevlileri A.Ö. ve M.B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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