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        Malatya'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

        Malatya'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Malatya'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

        Malatya'da kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 44 AFB 602 plakalı kamyonet, Kuzey Çevre Yolu Özal Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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