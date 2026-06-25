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        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 18:18 Güncelleme:
        Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Hasan T. (86) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan sağlık kontrollerinde Hasan T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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