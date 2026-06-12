Malatya'da Doğanşehir Fen Lisesi'nden A Milli Futbol Takımı'na destek

Malatya'da Doğanşehir Fen Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı'na destek için klip hazırladı.



Videoda, A Milli Takımın genel başarısının yanı sıra Malatyalı Milli Takım oyuncusu Salih Özcan’a da yer verildi.



Doğanşehir Fen Lisesi öğrencileri, top koşturduğu her maçta ülkesini ve memleketini başarıyla temsil eden Özcan’a sevgi gösterisinde bulundu.



Öğrencilerin milli şuur ve beraberlik duygusunu arttırmak ve yüreklerinin ay-yıldızlı ekiple birlikte attığını göstermek için hazırlanan klipte, Doğanşehir Fen Lisesi öğrencileri, okul idarecileri ve öğretmenleri yer aldı.

