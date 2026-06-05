Malatya'da "Dünya Bize Emanet" etkinliği düzenlendi

Malatya'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının öncülüğünde, "Dünya Bize Emanet" etkinliği gerçekleştirildi.



Yeşilyurt ilçesindeki 100. Yıl Kent Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bazı okulların açtığı stantlarda öğrencilerin atık malzemelerden yaptığı çeşitli ürünler sergilendi.



Bazı stantlarda hazır edilen boya malzemeleriyle öğrenciler boyama çalışması yaptı.



Aşağı Güzelyurt Ortaokulu öğrencilerinin atıl durumdaki oyun parkı kaydığırağından yaptığı uçak, stantaları gezenlerin ilgisini gördü.



Bazı öğrenciler uçağın kabinine binerek fotoğraf çektirdi.

