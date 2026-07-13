Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 bin 798 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, 2 ikamet ve araçta yaptıkları aramada, 36 bin 798 uyuşturucu hap ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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