Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 16.09.2026 - 22:04 Güncelleme:
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör, susturucu, 515 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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