Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 19-21 Haziran'da uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 125 sentetik ecza hapı, 212 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca ile 3 ruhsatsız tüfek ele geçirdi, 7 zanlıyı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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