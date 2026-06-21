Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 20:57 Güncelleme:
        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 19-21 Haziran'da uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 125 sentetik ecza hapı, 212 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca ile 3 ruhsatsız tüfek ele geçirdi, 7 zanlıyı yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran görüşmelerinde son durum
        ABD-İran görüşmelerinde son durum
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        YKS soruları ve cevapları açıklandı
        YKS soruları ve cevapları açıklandı
        Başörtülü kadına hakarette gözaltı kararı
        Başörtülü kadına hakarette gözaltı kararı
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        Galatasaray'dan Deniz Gül hamlesi!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        Nişan mutluluğu
        Nişan mutluluğu
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Ne denir ne anlanır?
        Ne denir ne anlanır?
        Aşk dolu paylaşım
        Aşk dolu paylaşım
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film

        Benzer Haberler

        Cinayete kurban giden Aysel Yıldırım için 1600 rakımlı dağlık alanda arama
        Cinayete kurban giden Aysel Yıldırım için 1600 rakımlı dağlık alanda arama
        Cinnet kurbanı anne ve kızı defnedildi
        Cinnet kurbanı anne ve kızı defnedildi
        Malatya'da öldürülen anne-kız toprağa verildi
        Malatya'da öldürülen anne-kız toprağa verildi
        Jandarma, ikiz kardeşler ile bir öğrenciyi motosiklet ile sınava yetiştirdi
        Jandarma, ikiz kardeşler ile bir öğrenciyi motosiklet ile sınava yetiştirdi
        Malatya'da 3 aydır aranan Aysel'in öldürüldüğü ortaya çıktı; 4 gözaltı (2)
        Malatya'da 3 aydır aranan Aysel'in öldürüldüğü ortaya çıktı; 4 gözaltı (2)
        Yeşilyurt'un ünlü lezzeti "Kiraz Yaprağı Sarması" için 28 Haziran'da yarışm...
        Yeşilyurt'un ünlü lezzeti "Kiraz Yaprağı Sarması" için 28 Haziran'da yarışm...