Malatya'da epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi
Malatya'da belediye otobüsü şoförü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdi.
Malatya'da belediye otobüsü şoförü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdi.
Kentte Bostanbaşı-Merkez seferini yapan MOTAŞ'a ait belediye otobüsünde yolculuk eden Ali Fuat Sancar, epilepsi nöbeti geçirdi.
Sancar'ın rahatsızlandığını fark eden bazı yolcular, ilk müdahaleyi yaptı.
Otobüs şoförü Cemil Kozan da araçta yaşanan olayı aynadan takip etti. Kozan, hastayı otobüsle Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Burada otobüsten alınan hasta, sedyeyle hastaneye taşınarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, otobüs içi kameraya yansıyan görüntülerde, Sancar'ın epilepsi nöbeti geçirdiği sırada diğer yolcuların müdahale etmesi ve şoför Kozan'ın hastayı hastaneye ulaştırması yer alıyor.
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