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        Malatya'da Hacı Mehmet Turgut Camii ibadete açıldı

        Malatya'da, Türkiye Cumhuriyeti Essen Din Hizmetleri Ataşeliği ile Almanya NRW Essen Bölge Birliği tarafından yaptırılan Hacı Mehmet Turgut Camii, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Malatya'da Hacı Mehmet Turgut Camii ibadete açıldı

        Malatya'da, Türkiye Cumhuriyeti Essen Din Hizmetleri Ataşeliği ile Almanya NRW Essen Bölge Birliği tarafından yaptırılan Hacı Mehmet Turgut Camii, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Mahallesi'nde inşa edilen Hacı Mehmet Turgut Camii'nin açılışı törenle gerçekleştirildi.

        Açılış töreninde konuşan Vali Seddar Yavuz, caminin hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu anlamlı eserin Malatya'ya ve bölge halkına hayırlı olmasını temenni etti.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte 200 ibadethaneyi kaybettiklerini anlatan Yavuz, "Müftülüğümüz, belediyelerimiz ve tüm kurumlarımızla birlikte camilerimizi yeniden ihya etmek için büyük bir gayret gösterdik ve bu konuda önemli mesafeler kat ettik. Yurt dışında yaşamalarına rağmen gönülleri daima memleketlerinde olan kıymetli hemşerilerimizin Malatya'mıza gösterdiği ilgi ve destek bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Bu vesileyle başta başkonsolosluğumuza, din hizmetleri teşkilatımıza, birlik başkanlarımıza ve katkı sunan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Yavuz, 4-6 yaş Kur'an kurslarının öncelenmesi gerektiğini belirterek, "Çocuklarımızın erken yaşta Kur'an-ı Kerim'le, inancımızla ve manevi değerlerimizle buluşması büyük önem taşımaktadır. Dijital dünyanın tehdit ve risklerinin arttığı günümüzde, nesillerimizin değerlerimizle yetişmesi için 4-6 yaş Kur'an kurslarının yaygınlaştırılmasını son derece önemli görüyorum. Bu nedenle taziye evleri yapılırken, mümkünse yanında mutlaka 4-6 yaş Kur’an kurslarının da planlanmasını özellikle rica ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Yavuz'un konuşmasının ardında dualar eşliğinde caminin açılışı gerçekleştirildi.

        Vali Seddar Yavuz ve beraberindeki heyet daha sonra camiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Açılış programına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İl Müftüsü Ramazan Dolu, Türkiye Cumhuriyeti Essen Din Hizmetleri Ataşesi İbrahim Halil Karaman, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Essen Bölge Birliği Bşkanı Ercan Mumcu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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