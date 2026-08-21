Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 21.08.2026 - 14:24 Güncelleme:
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
S.Ş. idaresindeki 44 ABD 363 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde Ü.A. yönetimindeki 44 AIA 501 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan S.Ş, Ü.A. ve M.A. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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