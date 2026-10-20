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        Malatya'da imam nikahlı yaşadığı kadını ve annesini yaralayan zanlı yakalandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde imam nikahlı olarak yaşadığı kadını ve annesini yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Malatya'da imam nikahlı yaşadığı kadını ve annesini yaralayan zanlı yakalandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde imam nikahlı olarak yaşadığı kadını ve annesini yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde, F.D. ile T.P. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından annesi Z.I'nın evine giden T.P'nin yanına gelen F.D, imam nikahlı olarak yaşadığı kadını ve annesini bıçakla yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan T.P. ve annesi Z.I, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Gözaltına alınan F.D'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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