Malatya'da imam nikahlı yaşadığı kadını ve annesini yaralayan zanlı yakalandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde imam nikahlı olarak yaşadığı kadını ve annesini yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde imam nikahlı olarak yaşadığı kadını ve annesini yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde, F.D. ile T.P. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından annesi Z.I'nın evine giden T.P'nin yanına gelen F.D, imam nikahlı olarak yaşadığı kadını ve annesini bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan T.P. ve annesi Z.I, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan F.D'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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