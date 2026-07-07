Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da inşaatın temel kazısı sırasında hasar olan bina boşaltıldı

        Malatya'da inşaatın temel kazısı sırasında hasar olan bina boşaltıldı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında hasar gören yandaki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 12:51 Güncelleme:
        Malatya'da inşaatın temel kazısı sırasında hasar olan bina boşaltıldı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında hasar gören yandaki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Cezmi Kartay Caddesi'ndeki bir binanın temel kazısı sırasında meydana gelen göçük sonucu yan taraftaki 2 katlı binanın duvarlarında hasar oluştu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, binada bulunan daire sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor!
        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor!
        Zihni Göktay'a veda
        Zihni Göktay'a veda
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        G.Saray'dan Ugochukwu harekatı!
        G.Saray'dan Ugochukwu harekatı!
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Personel hissesine vergi teşviki
        Personel hissesine vergi teşviki
        Alexander Nübel Beşiktaş için geliyor!
        Alexander Nübel Beşiktaş için geliyor!
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Başbakandan Kylie Minogue'a özür
        Başbakandan Kylie Minogue'a özür
        Göksel'in Bodrum kaçamağı
        Göksel'in Bodrum kaçamağı

        Benzer Haberler

        Temelindeki göçük sonrası apartman mühürlendi
        Temelindeki göçük sonrası apartman mühürlendi
        Kardiyoloji Uzmanı Afşin'den hipertansiyona karşı erken tanı uyarısı
        Kardiyoloji Uzmanı Afşin'den hipertansiyona karşı erken tanı uyarısı
        Yeşilyurt Trafik Eğitim Parkı'nda 6 Bin 820 öğrenciye uygulamalı trafik eği...
        Yeşilyurt Trafik Eğitim Parkı'nda 6 Bin 820 öğrenciye uygulamalı trafik eği...
        Malatya'da kazı sırasında temelinde göçük meydana gelen apartman boşaltıldı
        Malatya'da kazı sırasında temelinde göçük meydana gelen apartman boşaltıldı
        İnönü Üniversitesi'nde bilim yaz kampı başladı
        İnönü Üniversitesi'nde bilim yaz kampı başladı
        Malatya'da iki kişi silahla yaralandı
        Malatya'da iki kişi silahla yaralandı