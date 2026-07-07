Malatya'da inşaatın temel kazısı sırasında hasar olan bina boşaltıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında hasar gören yandaki bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Cezmi Kartay Caddesi'ndeki bir binanın temel kazısı sırasında meydana gelen göçük sonucu yan taraftaki 2 katlı binanın duvarlarında hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, binada bulunan daire sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.