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        Malatya'da iş makinesinin altında kalan işçi öldü

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yol yapım çalışması sırasında greyderin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Malatya'da iş makinesinin altında kalan işçi öldü

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yol yapım çalışması sırasında greyderin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        Özalper Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları sırasında Fen İşleri Müdürlüğünde görevli Ahmet Baştürk, henüz belirlenemeyen nedenle S.E. idaresindeki greyderin altında kaldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Baştürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Baştürk'ün cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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