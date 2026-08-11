Malatya'da iş makinesinin altında kalan işçi öldü

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Baştürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Özalper Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları sırasında Fen İşleri Müdürlüğünde görevli Ahmet Baştürk, henüz belirlenemeyen nedenle S.E. idaresindeki greyderin altında kaldı.

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