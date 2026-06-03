Malatya'da kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 75 yaşındaki kişi, kalp krizi teşhisi konulmasının ardından ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi. M.E, göğüs ağrısı şikayetiyle Hulusi Efendi Devlet Hastanesine gitti. Burada yapılan sağlık kontrolünde kalp krizi geçirdiği tespit edilen M.E. için 112 Acil Çağrı Merkezinden ambulans helikopter talebinde bulunuldu. İlk müdahalesi hastanede yapılan M.E, ilçe stadına inen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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