Malatya'da kalp krizi geçiren yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi

Malatya'da belediye otobüsü şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye ulaştırdı.



Yeşilyurt ilçesi ile kent merkezi arasında sefer yapan MOTAŞ'a bağlı belediye otobüsünde yolculuk yapan 60 yaşındaki Mehdiye Genco, kalp krizi geçirdi.



Genco'nun rahatsızlandığını fark eden bazı yolcular, durumu otobüs şoförüne bildirdi.



Otobüs şoförü Erdoğan Küllü, güzergahını değiştirerek Genco'yu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.



Otobüsten sedyeyle hastaneye alınan ve tedavi altına alınan Genco'nun kalp krizi geçirdiği tespit edildi.



Öte yandan, hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otobüs şoförünün acil servis önüne gelmesi, sedyeye alınan hastaya ilk müdahalenin yapılması ve sedyeyle taşınması yer alıyor.

