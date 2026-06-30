Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da Koruyucu Aile Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü yapıldı

        Malatya'da Koruyucu Aile Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü yapıldı

        Malatya'da Koruyucu Aile Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Malatya'da Koruyucu Aile Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü yapıldı

        Malatya'da Koruyucu Aile Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş kapsamında ellerinde koruyucu aile hizmetinin önemini anlatan dövizler taşıyan koruyucu aileler, çocuklar ve protokol üyeleri, İnönü Caddesi Diniye Çalık İlkokulu önünden Malatya Park AVM'ye kadar yürüdü.

        Bu sırada korteje bazı aileler ve çocuklar, üstü açık otobüsle eşlik etti.

        Vali Seddar Yavuz, yaptığı konuşmada, çocukları sevgi ve şefkatle bağırlarına basan, onlara kendi ailelerini aratmayan, onların iyi ve başarılı bir insan olarak yetişmesine vesile olan koruyucu aileleri tebrik etti.

        Koruyucu aile olmanın önemine işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

        "Kendi ailesinin yanında kalma imkanı bulunmayan evlatlarımızın, kurumlarımız yerine bir aile sıcaklığında, şefkatinde bulunması, onlarla birlikte yaşaması ve hayatı öğrenmesini çok önemsiyoruz. Şehrimizde de koruyucu aileye özel bir ilgi olduğunu söylemek istiyorum. Ailelerimizden, kendi çocuklarının yanında başka bir çocuğumuzun elini de sevgiyle ve şefkatle tutmalarını istirham ediyorum. Devlet olarak her türlü imkanımız var ama şunu kabul edelim ki bir aile sıcaklığını, ailedeki sevgi ve şefkat ortamını sağlayabilmemiz kolay değil. Bunu sizlerle sağlıyorsunuz."

        Vali Yavuz, konuşmasının ardından etkinliğe katılan koruyucu ailelerle sohbet etti.

        Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Cevdet Tatar, İl Sağlık Müdürü Cezmi Karaca ve İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir eşiği aştık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir eşiği aştık
        CHP'de 26 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 26 il başkanı görevden alındı
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İran'dan sınıra özel önlem
        İran'dan sınıra özel önlem
        Bugün Ne Oldu? 30 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Haziran 2026 haberleri
        Dizel motor geri dönüyor
        Dizel motor geri dönüyor
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        113 yıl önce bulunmuştu! 'Gizemi' çözüldü
        113 yıl önce bulunmuştu! 'Gizemi' çözüldü
        Önce dua sonra secde!
        Önce dua sonra secde!
        Gözyaşları içinde anlattı
        Gözyaşları içinde anlattı
        Dijital yaşamın bedeli
        Dijital yaşamın bedeli
        Prenses dağa çıktı
        Prenses dağa çıktı
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu

        Benzer Haberler

        Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi
        Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi
        Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Kuluncak'a 41 kilometrelik içme suyu hat...
        Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Kuluncak'a 41 kilometrelik içme suyu hat...
        Akçadağ Öğretmenevi için sözleşme imzalandı
        Akçadağ Öğretmenevi için sözleşme imzalandı
        Başkan Taşkın rezerv alanında incelemede bulundu
        Başkan Taşkın rezerv alanında incelemede bulundu
        Malatya'da spor okullarının açılış töreni yapıldı
        Malatya'da spor okullarının açılış töreni yapıldı
        Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı