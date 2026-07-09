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        Malatya'da meyve bahçesinde çıkan yangında 2 ev zarar gördü

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan yangında iki ev ve 20 dönüm meyve ağacı bahçesinde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 10:21 Güncelleme:
        Malatya'da meyve bahçesinde çıkan yangında 2 ev zarar gördü

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan yangında iki ev ve 20 dönüm meyve ağacı bahçesinde hasar meydana geldi.

        Arıtoprak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin 5 araç ve 13 personelle müdahale ettiği yangın söndürüldü.

        Yangında 2 ev ve 20 dönüm meyve bahçesi zarar gördü.

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