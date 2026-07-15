Malatya'da minibüs ile kamyonet çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Malatya'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. A.A. idaresindeki 29 AU 938 plakalı minibüs, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, N.Ö. yönetimindeki 44 AHS 946 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.A, A.S, Ö.Y, N.Ö, S.I. ve A.Ç, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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