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        Malatya'da minibüs ile kamyonet çarpıştı, 6 kişi yaralandı

        Malatya'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 21:48 Güncelleme:
        Malatya'da minibüs ile kamyonet çarpıştı, 6 kişi yaralandı

        Malatya'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        A.A. idaresindeki 29 AU 938 plakalı minibüs, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, N.Ö. yönetimindeki 44 AHS 946 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan A.A, A.S, Ö.Y, N.Ö, S.I. ve A.Ç, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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