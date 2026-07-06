Malatya'da otomobilin orta konsoluna gizlenmiş 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Malatya'nın Kale ilçesinde bir otomobilin orta konsolunda gizlenmiş 1 kilo 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'nın Kale ilçesinde bir otomobilin orta konsolunda gizlenmiş 1 kilo 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Ekipler, uygulama noktasında durdurulan bir araçta dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, otomobilin orta konsoluna gizlenmiş şekilde 1 kilo 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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