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        Malatya'da otomobilin orta konsoluna gizlenmiş 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Malatya'nın Kale ilçesinde bir otomobilin orta konsolunda gizlenmiş 1 kilo 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 21:31 Güncelleme:
        Malatya'da otomobilin orta konsoluna gizlenmiş 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Malatya'nın Kale ilçesinde bir otomobilin orta konsolunda gizlenmiş 1 kilo 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

        Ekipler, uygulama noktasında durdurulan bir araçta dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, otomobilin orta konsoluna gizlenmiş şekilde 1 kilo 6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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