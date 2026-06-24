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        Malatya'da park halindeki otomobil yandı

        Malatya'da park halindeyken yanan otomobilde maddi hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Malatya'da park halindeki otomobil yandı

        Malatya'da park halindeyken yanan otomobilde maddi hasar oluştu.

        Kent merkezinde bir alışveriş merkezinin açık otoparkında park halindeki 34 NR 444 plakalı otomobil henüz öğrenilemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, otomobilde maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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