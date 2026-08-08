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        Malatya'da rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildi

        Malatya'da belediye otobüsünde rahatsızlanan yolcu, hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Malatya'da rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildi

        Malatya'da belediye otobüsünde rahatsızlanan yolcu, hastaneye götürüldü.


        Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) şoförü Salih Toy, kent merkezi ile Yakınkent hattında sefer yaparken araç içerisindeki bir yolcunun fenalaştığını fark etti.


        Sürücü, vakit kaybetmeden güzergahını değiştirerek rahatsızlanan yolcuyu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştırdı.


        Şoförün yolcuyu hastaneye ulaştırması araç kameraları tarafından kaydedildi.


        Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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