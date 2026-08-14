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        Malatya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Malatya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 21:46 Güncelleme:
        Malatya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Malatya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mustafa Emin Özkaraman idaresindeki 44 AV 644 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yapılan sağlık kontrollerinde sürücü Özkaraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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