Malatya'da ruhsatsız silah bulunduran 7 şüpheliye işlem yapıldı

Malatya'da ruhsatsız silah satışı yapan ve bulunduran 7 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silah satışı yapan veya bulunduran şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda ruhsatsız 7 tabanca, 1 tüfek ile 196 fişek ele geçirildi, yakalanan 7 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.