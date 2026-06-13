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        Malatya'da sağanak etkili oldu

        Malatya'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 18:05 Güncelleme:
        Malatya'da sağanak etkili oldu

        Malatya'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Merkez ilçe Battalgazi'de öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Esnaf ise ürünlerinin üzerine branda çekerek yağıştan korumaya çalıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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