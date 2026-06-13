Malatya'da sağanak etkili oldu

Malatya'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Merkez ilçe Battalgazi'de öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Esnaf ise ürünlerinin üzerine branda çekerek yağıştan korumaya çalıştı.

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