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        Malatya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 11 kişi yaralandı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 20:17 Güncelleme:
        Malatya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 11 kişi yaralandı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, tarım işçilerini taşıyan 49 J 1148 plakalı minibüs, Malatya-Elazığ kara yolunun 20. kilometresinde, sürücüsü belirlenemeyen 44 KG 111 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan biri ağır 11 kişi, ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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