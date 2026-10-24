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        Malatya'da Terörsüz Türkiye panelinde güvenlik ve bölgesel iş birliği vurgusu

        Malatya'da 12. Malatya Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen "Jeopolitik Önemi Bakımından Terörsüz Türkiye Vizyonu" panelinde konuşan TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Malatya Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Babacan, sürecin hukuki boyutu, silah bırakma çalışmaları ve Türkiye'nin bölgesel güvenlik politikalarını değerlendirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 02:30 Güncelleme:
        Malatya'da Terörsüz Türkiye panelinde güvenlik ve bölgesel iş birliği vurgusu

        Malatya'da 12. Malatya Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen "Jeopolitik Önemi Bakımından Terörsüz Türkiye Vizyonu" panelinde konuşan TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Malatya Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Babacan, sürecin hukuki boyutu, silah bırakma çalışmaları ve Türkiye'nin bölgesel güvenlik politikalarını değerlendirdi.

        Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen panel, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Dr. Hasan Batar'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Programa muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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        "Silah bırakmadan yasal düzenleme olmaz"

        TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye'nin yaklaşık 50 yıldır terör nedeniyle ekonomik, toplumsal ve insani kayıplar yaşadığını belirterek, Terörsüz Türkiye hedefinin kalıcı hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin güvenliğinin komşu ülkelerdeki istikrarla da yakından ilişkili olduğunu ifade eden Güler, Terörsüz Türkiye hedefinin yanında terörden arındırılmış bölge anlayışının da önem taşıdığını söyledi.

        Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına değinen Güler, 21 toplantı gerçekleştirildiğini ve 137 kişi ile kuruluş temsilcisinin dinlendiğini belirtti. Komisyonun ortak raporunda silah bırakmanın temel koşul olarak yer aldığını aktaran Güler, örgütün tüm unsurlarıyla silah bırakması ve bunun güvenlik kurumlarınca tespit edilmesinin ardından gerekli yasal düzenlemelerin uygulanabileceğini ifade etti.

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        Güler, düzenlemenin genel af olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, kasten öldürme gibi ağır suçların kapsam dışında tutulduğunu söyledi. Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda bölgesel risklerle karşılaşabileceği aktaran Güler, savunma sanayisi ve ekonomik bağımsızlığın güçlendirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

        "Türkiye hem bugünü inşa ediyor hem geleceğe hazırlanıyor"

        AK Parti Malatya Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Babacan ise Terörsüz Türkiye sürecini dış politika, savunma sanayisi, enerji, madencilik, ticaret ve lojistik başlıkları üzerinden değerlendirdi. Dünya siyasetinde yaşanan kırılmaların Türkiye'nin güvenlik politikalarını etkilediğini belirten Babacan, 15 Temmuz 2016 tarihini Türkiye'nin güvenlik ve dış politika anlayışı açısından bir dönüm noktası olarak gördüğünü ifade etti.

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        Türkiye'nin güvenliğinin Suriye, Irak, İran ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerden bağımsız ele alınamayacağını kaydeden Babacan, bölgesel istikrarın ekonomik iş birliği ve ulaşım projeleri açısından da önem taşıdığını söyledi. Irak Kalkınma Yolu Projesi, Zengezur Koridoru ve enerji kaynaklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, Türkiye'nin bölgesel iş birlikleriyle ekonomik ve stratejik konumunu güçlendirebileceğini söyledi.

        Terörün ekonomik boyutuna da değinen Babacan, terörün Türkiye'ye yıllık maliyetinin 140 ila 200 milyar dolar arasında olduğuna yönelik tahminleri paylaştı. Komisyon toplantı tutanaklarının TBMM'nin internet sitesinde yayımlandığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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