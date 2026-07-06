Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

        Malatya'da tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

        Malatya'nın Arguvan ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Malatya'da tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

        Malatya'nın Arguvan ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Mustafa Koşkan (55) idaresindeki 23 HR 545 plakalı otomobille sürücüsü öğrenilemeyen 23 ADD 032 plakalı tır, Morhamam Mahallesi'nde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mustafa Koşkan ile araçtaki Ayşe Koşkan (54) ve Duygu Ecrin Koşkan'ın (16) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, işlemler için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        3 çocuk annesinin ölümünde sıcak gelişme... Kocası şüpheli olarak dosyaya eklendi!
        3 çocuk annesinin ölümünde sıcak gelişme... Kocası şüpheli olarak dosyaya eklendi!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Taraflar silahını çekti... Amca çocuklarının kanlı düellosu!
        Taraflar silahını çekti... Amca çocuklarının kanlı düellosu!
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Venedik'ten ödül alacak
        Venedik'ten ödül alacak
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu

        Benzer Haberler

        Battalgazi Belediyesi'nden yaşlı ve engelli bireylere yönelik sosyal destek...
        Battalgazi Belediyesi'nden yaşlı ve engelli bireylere yönelik sosyal destek...
        Başkan Geçit "Üreticilerimize ücretsiz arpa dağıtımı yapacağız"
        Başkan Geçit "Üreticilerimize ücretsiz arpa dağıtımı yapacağız"
        Malatya'da parmağı kopan kadın hava ambulansıyla sevk edildi
        Malatya'da parmağı kopan kadın hava ambulansıyla sevk edildi
        TIR ile çarpışan otomobildeki çift ile kızları öldü
        TIR ile çarpışan otomobildeki çift ile kızları öldü
        Malatya'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
        Malatya'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
        Midesinde uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli yakalandı
        Midesinde uyuşturucu taşıyan 2 şüpheli yakalandı