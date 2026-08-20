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        Malatya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 09:53 Güncelleme:
        Malatya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        F.G. idaresindeki 56 ABH 592 plakalı minibüs, Şeyh Bayram Mahallesi'nde İ.G. yönetimindeki 44 AED 371 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan F.G, R.C, M.B.Ö. ile K.K. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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