Malatya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Giriş: 20.08.2026 - 09:53 Güncelleme:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
F.G. idaresindeki 56 ABH 592 plakalı minibüs, Şeyh Bayram Mahallesi'nde İ.G. yönetimindeki 44 AED 371 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan F.G, R.C, M.B.Ö. ile K.K. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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