Malatya'da Turgut Özal Gençlik Merkezi'nin yüzde 60'ı tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesince yapımı sürdürülen Turgut Özal Gençlik Merkezi'nin inşaatında yüzde 60 seviyesine ulaşıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yürütülen projeyi inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yaklaşık üç ay önce temeli atılan merkezin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.



Toplam 6 bin metrekare alana sahip merkezde kütüphane, beceri atölyeleri, kafeterya ile kadınlara yönelik el sanatları ve meslek edindirme kursları yer alacak. Merkezin gençlerin eğitim, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına katkı sunması amaçlanıyor.

