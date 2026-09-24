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        Malatya'da "Ufkun Ötesi Battalgazi Bilim Şenliği" düzenlendi

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde TÜBİTAK 4007 "Ufkun Ötesi Battalgazi Bilim Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Malatya'da "Ufkun Ötesi Battalgazi Bilim Şenliği" düzenlendi

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde TÜBİTAK 4007 "Ufkun Ötesi Battalgazi Bilim Şenliği" gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Malatya Büyükşehir Sanat Merkezi'nde düzenlenen şenlikte 26 farklı atölye bulunuyor.

        Şenlikte, doğa bilimlerinden mühendislik ve teknolojiye, sosyal ve beşeri bilimlerden tarımsal ve tıbbi bilimlere kadar atölyeler düzenleniyor.

        Projede, 2 akademisyen, 42 öğretmen, 15 öğrenci ve 2 sağlık personeli çalışma yürüttü.

        3 gün sürecek etkinliklerin 20 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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