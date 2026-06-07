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        Malatya'da "Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonu" tamamlandı

        Malatya'da, "Tarihin başladığı yerde, yeniden aynı heyecanda buluşuyoruz" sloganıyla düzenlenen "Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonu" koşuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 15:32 Güncelleme:
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        Malatya'da "Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonu" tamamlandı

        Malatya'da, "Tarihin başladığı yerde, yeniden aynı heyecanda buluşuyoruz" sloganıyla düzenlenen "Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonu" koşuldu.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen maraton, 6 ülkeden 26 elit atlet, 2 bin sporcu ve vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Yarı maraton 21 kilometre kadınlarda birinci Betselot Andualem Tadesse, ikinci Fatma Karasu ve üçüncü Yonca Kutluk olurken, erkeklerde ise birinciliği Hüseyin Can, ikinciliği Ahmet Alkanoğlu ve üçüncülüğü ise Mervan Haykır elde etti.

        Erkekler 10 kilometre koşusunda birinci Sezgin Ataç, ikinci Enbiya Yazıcı ve üçüncü İsmail Taşyürek olurken, kadınlarda ise birinciliği Dilek Koçak, ikinciliği Demet Mutlu ve üçüncülüğü Hasibe Demir kazandı.

        Halk Koşusu erkekler kategorisinde birinciliği İbrahim Karateke, ikinciliği Barış Demirtaş ve üçüncülüğü Onur Döner kazanırken, kadınlarda birinciliği Derya Köse, ikinciliği Zeynep Ertaş ve üçüncülüğü Zehra Yaylacı aldı.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, kentin tanıtımı konusunda etkinliğin, önemli faydalarının olduğunu söyledi.

        Şölen havasında bir etkinlik düzenlendiğini belirten Yavuz, "Hiçbir aksilik olmadan güzel bir etkinliği neticelendirmenin sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Arslantepe şehrimizin turizmine, tanıtımına çok önemli katkılar sunacak." dedi.

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu maratonda tarih ile sporu, kardeşlikle kültürü bir araya getirmenin çabası içerisinde olduk ve bunu da gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

        Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ da Malatya'da gerçekleştirilen etkinliğe yoğun katılım olduğunu ifade etti.

        Malatya'nın spor şehri olduğunu aktaran Karadağ, "Halkın katılımı çok yüksek oldu. İlk defa yapılan bir yarışmada 1300'ün üzerinde yarışmacı finişi gördü. Dolayısıyla ilk defa yapılan bir yarışma için 1000'den fazla yarışmacının katılması önemlidir." ifadesini kullandı.

        Organizasyon, dereceye giren yarışmacılara protokol tarafından kupa ve ödüllerin verilmesiyle son buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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