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        Malatya'da Uluslararası Beydağı Dağ Bisikleti Yarışı sürüyor

        Malatya'da Uluslararası Beydağı Dağ Bisikleti Yarışı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Malatya'da Uluslararası Beydağı Dağ Bisikleti Yarışı sürüyor

        Malatya'da Uluslararası Beydağı Dağ Bisikleti Yarışı devam ediyor.

        Battalgazi ilçesindeki Beydağı Tabiat Parkı içerisinde oluşturulan parkurda 12 kategoride süren yarışlara, yaklaşık 500 sporcu kayıt yaptırdı.

        Bugün düzenlenen elit erkekler ile elit kadınlar kategorisinde 60'a yakın sporcu pedal çeviriyor.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Malatya İl Temsilcisi İbrahim Asiltürk, AA muhabirine, yarışmaların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.


        Kıyasıya yarışların olduğunu aktaran Asiltürk, şöyle konuştu:

        "Yarışmacılar iyi hazırlandı. Uluslararası düzeyde olduğu için önem arz ediyor. Malatya'ya hayırlı olmasını diliyorum. Uluslararası bazda 60'a yakın sporcu start alacak. 3-4 ülkeden katılım söz konusu. Sporcularımız burada olimpiyat puanı alıyorlar. Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle her şey gayet iyi gidiyor"


        Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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