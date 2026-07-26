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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen 7 ikamet, 1 araç ile 9 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, 14 bin 446 sentetik ecza hapı, 181 gram sentetik uyuşturucu, 78 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 173 gram esrar, 23 kök kenevir ile hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 zanlı, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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