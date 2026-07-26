Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen 7 ikamet, 1 araç ile 9 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, 14 bin 446 sentetik ecza hapı, 181 gram sentetik uyuşturucu, 78 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 173 gram esrar, 23 kök kenevir ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 zanlı, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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